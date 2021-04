La guerra dei Classici

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ricominciano le battaglie omeriche attorno agli studi”, scrive Le Devoir. “Mentre il ministro dell’Insegnamento superiore del Québec continua a riflettere sulla possibilità di eliminare l’iniziazione obbligatoria all’Antichità nel programma di scienze umane a livello collegiale (in Canada, il collège consiste nei due anni di transizione tra fine dell’insegnamento secondario e l’inizio dell’università, ndr), alcuni studiosi di materie classiche, e non i meno noti, chiedono di modificare radicalmente il loro campo per renderlo più inclusivo, equo, diversificato, insomma per “decolonizzarlo”. Dan-el Padilla Peralta, professore di Storia romana all’Università di Princeton, si fa portavoce in un lungo ritratto che gli è stato dedicato di recente sul New York Times. Vi afferma che bisogna rimuovere la Grecia antica e la Roma antica dal loro piedistallo, “fino a ...