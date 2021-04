In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Aprile: Il Piano c’è (monco) ma nessuno lo vede. Recovery (Di martedì 27 aprile 2021) La vera differenza Il Recovery dei migliori significa più mercato, semplificazioni, concorrenza, meno controlli Il Piano non si discosta da quello di prima, tranne alcune “riforme” strategiche. Che fine fa l’Anticorruzione? di Salvatore Cannavò Tuttotutto nienteniente di Marco Travaglio Più passano i giorni, più si conferma che i Governi di Tutti diventano subito Governi di nessuno. Accadde a Monti, dieci anni dopo accade a Draghi. Presto, consegnato il Recovery e proseguita bene o male (più male che bene) la campagna vaccinale, i partiti che lo sostengono come la corda sostiene l’impiccato gli (e si) Milano Soldi svizzeri di Fontana: Ubs ha tutti i documenti Inchiesta. Il governatore leghista ancora non ha consegnato nulla ai pm. Ma gli atti dei conti a Lugano ci sono: la banca li conserva fino al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) La vera differenza Ildei migliori significa più mercato, semplificazioni, concorrenza, meno controlli Ilnon si discosta da quello di prima, tranne alcune “riforme” strategiche. Che fine fa l’Anticorruzione? di Salvatore Cannavò Tuttotutto nienteniente di Marco Travaglio Più passano i giorni, più si conferma che i Governi di Tutti diventano subito Governi di. Accadde a Monti, dieci anni dopo accade a Draghi. Presto, consegnato ile proseguita bene o male (più male che bene) la campagna vaccinale, i partiti che lo sostengono come la corda sostiene l’impiccato gli (e si) Milano Soldi svizzeri di Fontana: Ubs ha tutti i documenti Inchiesta. Il governatore leghista ancora non ha consegnato nulla ai pm. Ma gli atti dei conti a Lugano ci sono: la banca li conserva fino al ...

