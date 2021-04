Giulia De Lellis e la “truffa” a suo nome su Instagram: “Ridicola e grave”, l’ex di Uomini e Donne denuncia sui social (Di lunedì 26 aprile 2021) Non è certo una novità che qualcuno si spacci “intimo” di qualcun altro quando quest’ultimo è molto famoso. È capitato, capita ed è ciò che sta accadendo anche a Giulia De Lellis che ha così raccontato recentemente ai suoi follower su Instagram il recente “fastidio” prendendo per bene le distanze. Giulia De Lellis smaschera la truffa alle sue spalle Un “amico di amici”, tutti famosi, ma fittizi. La De Lellis sembra infatti non fosse la sola a non conoscere il ragazzo che si spacciava “uno del suo entourage”, così come dell’entourage di Taylor Mega e altri. Una scusa banalissima a cui numerose ragazze avrebbero però creduto, cadendo in quello che sarebbe stato un vero e proprio tranello. Il monito di Giulia De Lellis che ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Non è certo una novità che qualcuno si spacci “intimo” di qualcun altro quando quest’ultimo è molto famoso. È capitato, capita ed è ciò che sta accadendo anche aDeche ha così raccontato recentemente ai suoi follower suil recente “fastidio” prendendo per bene le distanze.Desmaschera laalle sue spalle Un “amico di amici”, tutti famosi, ma fittizi. La Desembra infatti non fosse la sola a non conoscere il ragazzo che si spacciava “uno del suo entourage”, così come dell’entourage di Taylor Mega e altri. Una scusa banalissima a cui numerose ragazze avrebbero però creduto, cadendo in quello che sarebbe stato un vero e proprio tranello. Il monito diDeche ...

Advertising

PasqualeMarro : #GiuliaDeLellis prepara tutto per il ritorno “a casa” - valeettk : Della serie “non volevo diventare famosa, non era quello il mio intento” *voce di Giulia de lellis* - Changulan_ : @juventitudine Mi manca l'aria, ma non potrà mai essere peggio della tesi su Giulia De Lellis - loveislanditaly : Hai voglia di innamorarti? ?? Mettiti in gioco: iscriviti ai casting di #LoveIslandItalia su - akkursio : Miglior costume agli #oscar Giulia De Lellis -