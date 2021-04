GF Vip 5 | Alfonso Signorini e la frecciatina velenosa a Tommaso Zorzi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 aprile 2021) In una recente intervista,è tornato a parlare die dello straordinario successo avuto al Grande Fratello Vip 5, che ha vinto. Un successo che è andato un po’ a scemare, visto che il suo primo programma – “Punto Z”, striscia quotidiana in cui commenta quanto succede all’Isola dei Famosi 2021, reality di cui è uno degli opinionisti – è stato un vero e proprio flop e continua a non andare oltre il 2% di share.ormai su Mediaset è presente come ospite fisso quasi ovunque: al Maurizio Costanzo Show, all’Isola dei Famosi e persino da Paolo Bonolis. Il duro giudizio disu: “doveva prendersi una pausa” Questo, secondo molti, ha fatto sì che sia molto sovraesposto e che per questo motivo il suo ...