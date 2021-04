Figc | Sandulli fuori dalla Corte Sportiva d’Appello | firmò la sentenza su Juventus-Napoli

(Di lunedì 26 aprile 2021) Cambiano gli organi di giustizia dellaPiero, che, come presidente delladi Appello, la violentasue Cesare Mastrocola, che era presidente del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare. Ecco i nuovi organi della Giustizia. Le cariche entreranno in carica dal prossimo 1 luglio. –Federale– Mario Torsello (Presidente Sezione del Consiglio di Stato) I sezione; Salvatore Mezzacapo (Presidente di Sezione Tar del Lazio) II sezione; Mauro Mazzoni (Avvocato cassazionista) III sezione; Marco Lipari (Presidente Sezione del Consiglio di Stato) IV sezione; Paolo Cirillo (Presidente Sezione del ...

Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Sei della questione relativa a Lazio Torino.