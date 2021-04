Covid: in Italia 8.444 nuovi casi e 301 morti, tasso di positività al 5,8% (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 8.444 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 13.158 di ieri: in netto calo anche il numero dei tamponi (145.819 contro i 239.482 di ieri) per cui il tasso... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 8.444 idi19 registrati nelle ultime 24 ore in, a fronte dei 13.158 di ieri: in netto calo anche il numero dei tamponi (145.819 contro i 239.482 di ieri) per cui il...

