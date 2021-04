Correa e Immobile stendono il Milan | si rilancia la Lazio

(Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Labatte ilper 3-0 ele proprie ambizioni Champions costringendo i rossoneri a una battuta d'arresto che complica i piani della squadra di Pioli. Subito botta e risposta in campo: il primo a provarci è Calhanoglu che calcia forte e teso trovando Reina pronto alla deviazione. Ma a colpire è lacon: l'argentino scambia conpresentandosi solo davanti a Donnarumma, dribbling e palla in porta per il vantaggio biancoceleste. Passano appena 3 minuti e stavolta èad avere sul destro la palla per raddoppiare, ma il portiere rossonero si supera respingendo con il polso la conclusione dell'azzurro. Con il passare dei minuti i rossoneri prendono le misure agli avversari e iniziano a creare pericoli dalle parti ...

1 Lazio - Milan 3 - 0 (1 - 0 primo tempo) Marcatori: 2' e 51'(L), 87'(L) Assist: 2'(L), 51' Luis Alberto (L), 87' Lazzari (L) Lazio (3 - 5 - 2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (88' Cataldi), Luis Alberto (88' ...All'Olimpico finisce 3 - 0 con doppietta di, devastante, e sigillo finale di(che prende anche un palo, così come Kessie). Un risultato che ridà linfa ai biancocelesti in chiave ...ROMA (ITALPRESS) – La Lazio batte il Milan per 3-0 e rilancia le proprie ambizioni Champions costringendo i rossoneri a una battuta ...Dal 68’ Fares 5,5: entra male in partita, suoi un paio di palle perse a centrocampo; Correa 7,5: il migliore della serata Gli bastano due minuti per trasformare l’assist di Immobile, nel gol del ...