Coronavirus | Viminale | il 25 aprile 100mila controlli e 46 denunce

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Viminale

Nella giornata del 25 aprile, le forze di polizia hanno effettuato controlli su 102.864 persone. Lo ha comunicato il. Dei cittadini controllati 2.126 sono stati sanzionati e 46 denunciati per non aver rispettato le misure anti Covid. Inoltre sono stati verificati 11.315 esercizi commerciali: 28 titolari ...... pasticcerie "con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena" nel rispetto degli orari del coprifuoco - dalle 22 alle 5 - e dei protocolli di sicurezza : la circolare del...E l’Italia si risveglia quasi tutta in "zona gialla" ed è di nuovo tempo di riaperture: per 50 milioni di italiani è possibile tornare a pranzo o a cena ...Nella giornata del 25 aprile, le forze di polizia hanno effettuato controlli su 102.864 persone. Lo ha comunicato il Viminale. Dei cittadini controllati 2.126 sono stati sanzionati e 46 denunciati per ...