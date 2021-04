Anticipazioni Uomini e Donne: ancora lacrime per Gemma Galgani (Di lunedì 26 aprile 2021) Le Anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, rivelano che Gemma Galgani vivrà delle nuove emozioni forti. Un uomo prenderà le distanze da lei, mentre Aldo vuole andare oltre l’amicizia, come riportato dal Vicolo delle News. Anche tra tronisti e corteggiatori le novità non mancano. Giacomo è diviso tra Carolina e Martina e le reazioni delle due corteggiatrici si fanno sempre meno pacate. Samantha, invece, chiarisce con Alessio e bacia Bohdan. Anticipazioni Uomini e Donne: trono over Le Anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che Gemma sta proseguendo la sua frequentazione con Aldo, ma che il Cavaliere vuole di più. I due hanno sempre parlato d’amicizia, ma ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Ledell’ultima registrazione di, rivelano chevivrà delle nuove emozioni forti. Un uomo prenderà le distanze da lei, mentre Aldo vuole andare oltre l’amicizia, come riportato dal Vicolo delle News. Anche tra tronisti e corteggiatori le novità non mancano. Giacomo è diviso tra Carolina e Martina e le reazioni delle due corteggiatrici si fanno sempre meno pacate. Samantha, invece, chiarisce con Alessio e bacia Bohdan.: trono over Lediraccontano chesta proseguendo la sua frequentazione con Aldo, ma che il Cavaliere vuole di più. I due hanno sempre parlato d’amicizia, ma ...

