Von der Leyen scrive ai leader Ue: "Cina autoritaria, raccogliamo la mano tesa degli Usa" (Di domenica 25 aprile 2021) Ue e Cina hanno divergenze fondamentali, destinate a permanere nell’immediato futuro e non vanno messe sotto il tappeto”. Lo hanno scritto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e l’alto rappresentante Josep Borrell in una lettera del 21 aprile - rivelata da Politico.ue - inviata ai leader dei 27, a corredo del report per il Consiglio europeo in cui si nota che Pechino “ha proseguito la svolta autoritaria”. “Gli Usa hanno confermato l’intenzione di impegnarsi di nuovo nelle istituzioni multilaterali e lavorare da vicino con alleati e partner, anche riguardo la Cina”, hanno aggiunto. “Quella mano tesa va raccolta”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) Ue ehanno divergenze fondamentali, destinate a permanere nell’immediato futuro e non vanno messe sotto il tappeto”. Lo hanno scritto la presidente della Commissione Ue Ursula von dere l’alto rappresentante Josep Borrell in una lettera del 21 aprile - rivelata da Politico.ue - inviata aidei 27, a corredo del report per il Consiglio europeo in cui si nota che Pechino “ha proseguito la svolta”. “Gli Usa hanno confermato l’intenzione di impegnarsi di nuovo nelle istituzioni multilaterali e lavorare da vicino con alleati e partner, anche riguardo la”, hanno aggiunto. “Quellava raccolta”.

Advertising

Corriere : Draghi alza il telefono e avverte von der Leyen: «Basta così, rispetto per l’Italia» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, von der Leyen: 'L'Ue fornirà assistenza rapida all'India' #india - TgLa7 : #Ue, accordo con #PfizerBiontech per 1,8 mld dosi vaccino. Lo annuncia presidente della Commissione europea von der… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Von der Leyen scrive ai leader Ue: 'Cina autoritaria, raccogliamo la mano tesa degli Usa' - MarcoBernardel2 : RT @GuadagnoRaffae2: Draghi alza il telefono e avverte von der Leyen: «Basta così, per l’Italia ci vuole rispetto». Ecco chi è il nostro P… -