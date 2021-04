Vax day in Calabria, oggi oltre 15 mila vaccinazioni (Di lunedì 26 aprile 2021) Vaccini in Calabria, il presidente della Regione riferisce i dati della seconda giornata e tira le somme: “campagna continua con maggiore slancio” “La seconda giornata del “Vax day” calabrese si è chiusa con 15.530 nuove somministrazioni anti-Covid. Una cifra ragguardevole che si somma alle 19mila vaccinazioni di ieri. Il totale fa 34mila e 500 persone in più protette dal Coronavirus, in soli due giorni”. Lo dichiara il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, al termine del “Vax day”. “Sono dati straordinari che – sostiene ancora Spirlì – suggeriscono una sola interpretazione: il “Vax day” è stato un successo, chi afferma il contrario non dice il vero e, soprattutto, non rende giustizia a tutti quei calabresi che, anche superando legittime perplessità riguardo al vaccino AstraZeneca, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Vaccini in, il presidente della Regione riferisce i dati della seconda giornata e tira le somme: “campagna continua con maggiore slancio” “La seconda giornata del “Vax day” calabrese si è chiusa con 15.530 nuove somministrazioni anti-Covid. Una cifra ragguardevole che si somma alle 19di ieri. Il totale fa 34e 500 persone in più protette dal Coronavirus, in soli due giorni”. Lo dichiara il presidente della Regione, Nino Spirlì, al termine del “Vax day”. “Sono dati straordinari che – sostiene ancora Spirlì – suggeriscono una sola interpretazione: il “Vax day” è stato un successo, chi afferma il contrario non dice il vero e, soprattutto, non rende giustizia a tutti quei calabresi che, anche superando legittime perplessità riguardo al vaccino AstraZeneca, ...

