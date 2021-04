SuperLega, Setti: “Sanzioni per Milan, Inter e Juve? Prenderei tempo” (Di domenica 25 aprile 2021) Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato della SuperLega e delle possibile conseguenze per Milan, Inter e Juventus Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 aprile 2021) Maurizio, presidente del Verona, ha parlato dellae delle possibile conseguenze perntus

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: VERONA - Setti: 'Sulla questione Superlega io sono allineato sul fatto che non si debba punire, teniamo i toni bassi' h… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Setti: 'Sulla questione Superlega io sono allineato sul fatto che non si debba punire, teniamo i toni bassi' h… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Setti: 'Sulla questione Superlega io sono allineato sul fatto che non si debba punire, teniamo i toni bassi' h… - napolimagazine : VERONA - Setti: 'Sulla questione Superlega io sono allineato sul fatto che non si debba punire, teniamo i toni bass… - apetrazzuolo : VERONA - Setti: 'Sulla questione Superlega io sono allineato sul fatto che non si debba punire, teniamo i toni bass… -