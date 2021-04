Samantha De Grenet fa dietrofront e sbotta dopo le (sue) parole su Stefania Orlando: “Alimentate odio” (Di domenica 25 aprile 2021) Samantha De Grenet gelosa di Stefania Orlando? Giammai! Lo ha ribadito la stessa ex gieffina in una delle sue ultime interviste rilasciate al settimanale Mio al quale ha anche aggiunto di non voler parlare più del GF Vip, essendo ormai un capitolo chiuso. Samantha De Grenet interviene dopo le sue parole su Stefania Orlando Nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 25 aprile 2021)Degelosa di? Giammai! Lo ha ribadito la stessa ex gieffina in una delle sue ultime interviste rilasciate al settimanale Mio al quale ha anche aggiunto di non voler parlare più del GF Vip, essendo ormai un capitolo chiuso.Deintervienele suesuNel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Samantha De Grenet fa dietrofront e sbotta dopo le (sue) parole su Stefania Orlando: “Alimentate odio” #gfvip… - bbevemosedubire : RT @_fed37: Samantha De Grenet,come non sai chi è Stefania Orlando? Eppure mi risulta tu abbia urlato a gran voce davanti a tutta Italia di… - SaCe86 : Samantha De Grenet provoca: “Non so chi sia Stefania Orlando” - Emanuel11213090 : RT @PietroRomanoOr1: #Stefania Orlando#Samantha De Grenet#Periodico MIO #Una pulce in cerca di notorietà ! - zazoomblog : GF Vip Samantha De Grenet tuona su Stefania Orlando “Non so chi sia”: esplodono gli attriti - #Samantha #Grenet… -