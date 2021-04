Recovery | P Chigi | ‘piano epocale | superare debolezze strutturali e transizione ecologica’** 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) – Il Piano si organizza lungo sei missioni. La prima missione, ‘Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”, stanzia complessivamente 49,2 miliardi ‘di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo. I suoi obiettivi sono promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura. Gli investimenti previsti nel piano assicurano la fornitura di banda ultra-larga e connessioni veloci in tutto il Paese. In particolare, portano la connettività a 1 Gbps in rete fissa a circa 8,5 milioni di famiglie e a 9.000 edifici scolastici che ancora ne sono privi, e assicurano connettività adeguata ai 12.000 punti di erogazione del Servizio sanitario nazionale. Viene avviato anche un Piano Italia 5G per il potenziamento della ...