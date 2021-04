Inzaghi torna e carica la Lazio: 'Per la Champions è una gara da dentro o fuori' (Di domenica 25 aprile 2021) Ora Simone Inzaghi vuol guardare solo avanti. Domani sera tornerà sulla panchina della Lazio dopo aver saltato tre gare causa Covid. Da ieri ha ripreso a guidare gli allenamenti dei biancocelesti. '... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 aprile 2021) Ora Simonevuol guardare solo avanti. Domani sera tornerà sulla panchina delladopo aver saltato tre gare causa Covid. Da ieri ha ripreso a guidare gli allenamenti dei biancocelesti. '...

Advertising

Gazzetta_it : #LazioMilan Inzaghi torna e carica: 'Per la Champions è una gara da dentro o fuori' - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Lazio:Inzaghi 'crediamo a Champions,col Milan da dentro o fuori'. Il tecnico torna dopo il Covid, 'non è stato periodo f… - AnsaLombardia : Lazio:Inzaghi 'crediamo a Champions,col Milan da dentro o fuori'. Il tecnico torna dopo il Covid, 'non è stato peri… - AnsaRomaLazio : Lazio:Inzaghi 'crediamo a Champions,col Milan da dentro o fuori'. Il tecnico torna dopo il Covid, 'non è stato peri… - infoitsport : Lazio, Inzaghi torna in panchina carico: «Andiamo noi in Champions» -