Indonesia | ritrovato il sottomarino disperso al largo delle coste di Bali Tutti morti i 53 a bordo

(Di domenica 25 aprile 2021)aldi. Ac’erano 53 persone. Individuata una perdita di petrolio. Giallo in, dove la Marina ha perso ogni contatto con un, che risulta, che navigava aldi. L’ha avviato le ricerche chiedendo aiuto a Singapore e all’Australia. Stando alle informazioni a disposizione, prima di sparire nel nulla dalera arrivata una richiesta di autorizzazione a procedere con una immersione in profondità. Ilin questione è del 1978 ed è di fabbricazione ...

Lo ha reso noto il capo delle Forze armate di Giacarta dopo che ieri erano stati recuperati alcuni detriti del KRI Nanggala 402 E' statoil relitto del sottomarino affondato nei giorni scorsi al largo delle coste indonesiane di Bali con 53 persone a bordo. Lo ha reso noto il capo delle Forze armate di Giacarta, Hadi Tjahjanto,...Il "Naggala" sarebbe stato individuato dal dispositivo di ricerca marittima messo in campo dall'e da altre nazioni della regione indopacifica, supportate anche da un aereo da pattugliamento ...Lo ha confermato Hadi Tjahjanto, il capo delle Forze armate di Giacarta: il sottomarino KRI Nanggala 402 scomparso al largo di Bali lo scorso 23 ...INDONESIA - Non ci sono superstiti a bordo del sottomarino della Marina indonesiana,scomparso mercoledì nel mar di Bali. Il relitto del sommergibile di fabbricazione tedesca, individuato ieri a 850 me ...