Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26 aprile: Giuseppe dice la verità a Salvatore (Di domenica 25 aprile 2021) Giuseppe non potrà rimandare a lungo il momento della verità e così, come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore relative alla puntata in onda domani 26 aprile, su pressione di Agnese, confesserà a Salvatore di non potergli restituire il denaro che gli ha prestato facendo un enorme sacrificio. Intanto, Vittorio e Marta si confronteranno ancora una volta e proveranno a capire i motivi che hanno portato alla crisi coniugale che stanno vivendo. Nel frattempo, Gabriella riceverà un prestigioso riconoscimento e vorrebbe avere Cosimo al suo fianco quando sarà premiata, ma lui preso dalla sua guerra nei confronti di Umberto, non le presterà le giuste attenzione e sarà Salvatore a consolarla. Infine, Dante sarà determinato ...

