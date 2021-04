I microchip scarseggiano | industria dell’auto in affanno

(Di domenica 25 aprile 2021) La scarsa disponibilità dista mettendo in ginocchio il settore automobilistico. Sono diverse le aziende che, a causa della mancanza di questi dispositivi, stanno drasticamente riducendo la produzione delle vetture e gli orari di lavoro. In tal senso è significativo quanto accaduto alla Daimler, che si è vista costretta a limitare i turni a

microchip scarseggiano

Sono 490 i Comuni che dichiarano di aver dato lettori diin uso al personale, per un ...le aree cani: solo il 24,2% dei Comuni dichiara di avere spazi dedicati all'aperto, in ...Sono 490 i Comuni che dichiarano di aver dato lettori diin uso al personale, per un ...le aree cani : solo il 24,2% dei Comuni dichiara di avere spazi dedicati all'aperto, in ...L’87% delle imprese sondate da Assogomma denuncia una carenza di elastomeri. Da inizio anno i prezzi sono saliti del 20-40% e i ritardi sulle consegne si stanno allungando oltre le sei settimane ...Alla Fiat di Betim ennesimo caso di mancanza di parti per la produzione di veicoli che sta causando avversità nel settore automobilistico. La casa automobilistica, che aveva già parzialmente ...