I dubbi di Conte dividono i tifosi: 'Ringrazi Zhang!'. 'No, lo scudetto è solo suo' (Di domenica 25 aprile 2021) Conte - Inter, il futuro non è già scritto. Anzi. Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro nella conferenza stampa pre Verona hanno alimentato l'alone di mistero circa la sua permanenza a Milano: "... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 aprile 2021)- Inter, il futuro non è già scritto. Anzi. Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro nella conferenza stampa pre Verona hanno alimentato l'alone di mistero circa la sua permanenza a Milano: "...

Advertising

sportli26181512 : I dubbi di Conte dividono i tifosi: 'Ringrazi Zhang!'. 'No, lo scudetto è solo suo': I dubbi di Conte dividono i ti… - tonyeldoret : Recovery plan, i dubbi della UE. Ma Draghi: 'garantisco io'. Via libera dopo confronto con la Von der Leyen. Pensa… - casa1404 : @giorgio_gori Non ci sono dubbi. Dal piano vaccinale all'Alitalia alle centinaia di crisi aziendali mai affrontate… - SferoClasta : Non ci sono dubbi, solo #Draghi poteva farcela visto che con Conte il #PNRR era un documento di 5 pagine figure com… - Turi_000 : @cristina7013 @utini19 @TeresaBellanova Conte avrà pure lavorato .. certo Ma il confronto tra sua esperienza politi… -