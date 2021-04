Dramma covid in Brasile: 3.076 decessi correlati nelle ultime 24 ore (Di domenica 25 aprile 2021) La situazione è Drammatica ed è resa ancora più grave dalla presenza di un presidente amico dei negazionisti come Bolsonaro che ha fatto di tutto per ostacolare una serie lotta alla pandemia e ha ... Leggi su globalist (Di domenica 25 aprile 2021) La situazione ètica ed è resa ancora più grave dalla presenza di un presidente amico dei negazionisti come Bolsonaro che ha fatto di tutto per ostacolare una serie lotta alla pandemia e ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Dramma covid Dramma covid in Brasile: 3.076 decessi correlati nelle ultime 24 ore Il Brasile ha registrato altri 3.076 decessi correlati al Covid - 19 nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime nel Paese a 389.492, secondo quanto riferito sabato dal ministero della ...

Modesto: "Ragazzi dispiaciuti, non tutto è da buttare" Prosegue poi il Mister analizzano il problema di attenzione e fisico per via del Covid? : "La ... È un momento no ma ne verremo fuori, non facciamone un dramma. Pensiamo alla prossima, l'importante è ...

Covid, dramma India: oltre 2.700 morti in un giorno Adnkronos Il Papa: il Multilateralismo e gli squilibri mondiali Siamo tutti sulla stessa barca e il multilateralismo, secondo il Papa, ci può salvare. Davanti alla situazione che il mondo sta vivendo questa è la posizione del Vaticano, come riferisce anche la sott ...

"Libertà oggi: vedere i fatti senza ideologie" Mazzetti: "Prato da giorni la peggiore provincia d’Italia e i cinesi sono un problema. Incontro con Figliuolo per cercare soluzioni" ...

