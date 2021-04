Cristicchi | «Vi spiego la formula della felicità»

(Di domenica 25 aprile 2021) Attore, cantante, musicista e ora anche scrittore. È appena uscito con il libro HappyNext dove racconta come trovare la pace interiore e vivere bene. Un viaggio tra interviste a monaci, filosofi, poetesse insieme a una sua personale visione: «Per raccogliere serenità» racconta a Panorama «bisogna trasformarsi in un soffione che nel vento lancia i suoi semi. Senza sapere se germoglieranno». Laderiva da calma e distacco scrive lo Zhuang-Zi, il testo fondamentale del taoismo (e uno dei cinque libri da tenere sul comodino). Facile a dirsi, ma molto difficile da realizzare. In questo tempo dove l'incertezza ci aggroviglia le bu, pochi riescono a essere distaccati, tanto meno calmi. Simonequesto lo sa. Da due anni ha iniziato un viaggio personale alla ricerca, ...

Ultime Notizie dalla rete : Cristicchi spiego

Zazoom Blog

Per la musica Ivana Spagna, Simone Cristicchi e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, fino ai veterani Gino Paoli, Bobby Solo e Memo Remigi. E poi il comico toscano Alessandro Paci, l’attore e conduttore P ...Come un cartografo che ha viaggiato in diversi paesi lontani, in ‘Cantata d’Autore’ Simone Cristicchi apre al pubblico la sua valigia di ‘Ricercautore’: storie e canzoni raccolte in quindici anni di i ...