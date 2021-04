Covid: incendio in ospedale in Iraq, almeno 23 morti (Di domenica 25 aprile 2021) almeno 23 persone sono morte in un incendio scoppiato durante la notte in un'unit di terapia intensiva che curava pazienti con Covid - 19 a Baghdad: lo hanno detto all'Afp fonti mediche e di sicurezza. Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 25 aprile 2021)23 persone sono morte in unscoppiato durante la notte in un'unit di terapia intensiva che curava pazienti con- 19 a Baghdad: lo hanno detto all'Afp fonti mediche e di sicurezza.

Advertising

fattoquotidiano : INDIA Record mondiale di contagi, leggete cosa sta accadendo - repubblica : Coronavirus nel mondo: nuovo record mondiale di casi in un giorno. Iraq, incendio in un ospedale Covid: almeno 23 m… - MediasetTgcom24 : Iraq, incendio in ospedale: morti tra pazienti Covid in terapia intensiva #Baghdad - fisco24_info : Covid: incendio in ospedale in Iraq, almeno 23 morti: La struttura dedicata alla cura dei malati di nuovo coronavir… - teletext_ch_it : Iraq: incendio in struttura Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid incendio Covid: incendio in ospedale in Iraq, almeno 23 morti Almeno 23 persone sono morte in un incendio scoppiato durante la notte in un'unit di terapia intensiva che curava pazienti con Covid - 19 a Baghdad: lo hanno detto all'Afp fonti mediche e di sicurezza. L'esplosione stata causata da una ...

Iraq, incendio in ospedale in un reparto Covid: almeno 23 morti I media locali e i funzionari hanno riferito che è scoppiato dopo che alcune bombole di ossigeno sono esplose causando . - -

Covid: incendio in ospedale in Iraq, almeno 23 morti - Ultima Ora Agenzia ANSA Dramma in Iraq: terapia intensiva Covid in fiamme, almeno 23 morti In Iraq un reparto di terapia intensiva nel quale venivano curati pazienti Covid è andata in fiamme, provocando almeno 23 morti. L'incendio è scoppiato a Baghdad, durante la notte: lo hanno detto all' ...

Iraq: incendio in ospedale, almeno 23 morti Il rogo è stato causato da una “violazione della sicurezza nel deposito delle bombole di ossigeno”, hanno precisato fonti mediche ...

Almeno 23 persone sono morte in unscoppiato durante la notte in un'unit di terapia intensiva che curava pazienti con- 19 a Baghdad: lo hanno detto all'Afp fonti mediche e di sicurezza. L'esplosione stata causata da una ...I media locali e i funzionari hanno riferito che è scoppiato dopo che alcune bombole di ossigeno sono esplose causando . - -In Iraq un reparto di terapia intensiva nel quale venivano curati pazienti Covid è andata in fiamme, provocando almeno 23 morti. L'incendio è scoppiato a Baghdad, durante la notte: lo hanno detto all' ...Il rogo è stato causato da una “violazione della sicurezza nel deposito delle bombole di ossigeno”, hanno precisato fonti mediche ...