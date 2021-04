Atp Belgrado 2021, Berrettini: “Ero convinto di vincere. Obiettivi? Roma tappa speciale” (Di domenica 25 aprile 2021) “Se ero dubbioso dopo la vittoria di Karatsev contro Djokovic? E’ stato un match pazzesco, loro due si sono incastrati bene. Io oggi avevo tanta fiducia e ho avuto più chance di lui, anche se non ho dominato. Rispettavo tanto Karatsev, ma ero convinto di vincere“. Sono queste le parole di Matteo Berrettini dopo aver conquistato l’ATP di Belgrado 2021 battendo in tre set Aslan Karatsev. “Cosa mi è piaciuto di più di me stesso? Lo stato mentale: sono stato molto bravo nei game successivi a chance sprecate. Non è così scontato continuare a macinare contro Karatsev. Ho giocato anche molto bene in difesa. Mio miglior tiebreak di sempre? Massì dai, 7-0 (ride)”, ha continuato. Il Romano si è poi soffermato sul lavoro fatto in seguito alla cocente sconfitta di Montecarlo: “Sono stato triste ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) “Se ero dubbioso dopo la vittoria di Karatsev contro Djokovic? E’ stato un match pazzesco, loro due si sono incastrati bene. Io oggi avevo tanta fiducia e ho avuto più chance di lui, anche se non ho dominato. Rispettavo tanto Karatsev, ma erodi“. Sono queste le parole di Matteodopo aver conquistato l’ATP dibattendo in tre set Aslan Karatsev. “Cosa mi è piaciuto di più di me stesso? Lo stato mentale: sono stato molto bravo nei game successivi a chance sprecate. Non è così scontato continuare a macinare contro Karatsev. Ho giocato anche molto bene in difesa. Mio miglior tiebreak di sempre? Massì dai, 7-0 (ride)”, ha continuato. Ilno si è poi soffermato sul lavoro fatto in seguito alla cocente sconfitta di Montecarlo: “Sono stato triste ...

