Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Marcia scopre l’Identità di Santiago! (Di domenica 25 aprile 2021) Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Ursula scopre tutto sul conto di Santiago e lo rivela a Marcia. Per la ragazza si tratta di una realtà molto difficile da accettare, ma prende una decisione inaspettata… Tra tante difficoltà e colpi di scena, ad Una vita prima o poi tutti i nodi vengono al pettine. Sarà così anche per Marcia e Santiago. L’ex domestica di origini brasiliane riuscirà ad avere conferma dei suoi dubbi e a dimostrare una volta per tutte che Santiago non è suo marito. Ecco cosa sta per succedere. Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Marcia scopre tutta la verità su Santiago! Santiago ha fatto il suo ritorno ad ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 25 aprile 2021)Una: Ursulatutto sul conto di Santiago e lo rivela a. Per la ragazza si tratta di una realtà molto difficile da accettare, ma prende una decisione inaspettata… Tra tante difficoltà e colpi di scena, ad Unaprima o poi tutti i nodi vengono al pettine. Sarà così anche pere Santiago. L’ex domestica di origini brasiliane riuscirà ad avere conferma dei suoi dubbi e a dimostrare una volta per tutte che Santiago non è suo marito. Ecco cosa sta per succedere.Unatutta la verità suSantiago ha fatto il suo ritorno ad ...

