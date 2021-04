"Almeno due volte". La bomba del re del gossip sul principe Harry: prima di tornare da Meghan... ora si capisce tutto (Di domenica 25 aprile 2021) Il principe Harry ha incontrato privatamente la regina Elisabetta Almeno due volte, prima di ripartire per la California e tornare dalla moglie, Meghan che attende il secondo figlio (una bambina). Il riavvicinamento alla famiglia reale sta avvenendo poco alla volta, salvando il suo ruolo di nipote reale e il matrimonio con la Markle vendicatrice. Harry ha parlato anche con il fratello William e suo padre Carlo, dopo il funerale del nonno Filippo e non si è fermato per i 95 anni della regina che per quel giorno non aveva voglia di auguri. di Roberto Alessi (tratto da Alta Portineria, la rubrica su Libero) *** Di seguito, vi riproponiamo un articolo sul faccia a faccia tra la Regina e Harry prima della partenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Ilha incontrato privatamente la regina Elisabettaduedi ripartire per la California edalla moglie,che attende il secondo figlio (una bambina). Il riavvicinamento alla famiglia reale sta avvenendo poco alla volta, salvando il suo ruolo di nipote reale e il matrimonio con la Markle vendicatrice.ha parlato anche con il fratello William e suo padre Carlo, dopo il funerale del nonno Filippo e non si è fermato per i 95 anni della regina che per quel giorno non aveva voglia di auguri. di Roberto Alessi (tratto da Alta Portineria, la rubrica su Libero) *** Di seguito, vi riproponiamo un articolo sul faccia a faccia tra la Regina edella partenza ...

