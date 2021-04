Alla Schiranna e a Rancio Valcuvia tornano gli over 80 (Di domenica 25 aprile 2021) Gli hub allestiti Alla Schiranna e a Rancio Valcuvia sono tornati ad accogliere gli over 80. Gli anziani che avevano ricevuto la prima dose nel giorno di inaugurazione, lo scorso 3 aprile, hanno fatto ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 aprile 2021) Gli hub allestitie asono tornati ad accogliere gli80. Gli anziani che avevano ricevuto la prima dose nel giorno di inaugurazione, lo scorso 3 aprile, hanno fatto ...

VACCINAZIONI ANTI - COVID, PRESIDENTE FONTANA VISITA HUB VARESINI, COMASCHI E LECCHESI ... con la struttura della 'Schiranna', gestisce le somministrazioni del vaccino anti Covid - 19 per ... garantiscono un andamento corretto dell'attività del centro, grazie - in particolare - alla Comunità ...

Hub vaccinale, alla Schiranna apre la seconda tenda: da lunedì 20 linee attive. E 10 a Rancio Sia il sindaco Galimberti che Asst Sette Laghi fanno il punto sul grande passo avanti rispetto al 3 aprile, primo giorno di vaccinazioni: «I due hub hanno accolto 33 mila persone. Oltre alla seconda d ...

