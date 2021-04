25 aprile: Mattarella, 'spartiacque imprescindibile storia nazionale' (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Il 25 aprile rappresenta uno spartiacque imprescindibile nella nostra storia nazionale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale del 76/mo anniversario della Liberazione. "L'Italia –affrancatasi, con il sangue di migliaia di martiri, da vent'anni di dittatura e di oscurantismo– tornò a sedersi -ha ricordato il Capo dello Stato- nel novero delle nazioni civili, democratiche, pacifiche, dopo la guerra sanguinaria in cui era precipitata con il fascismo. Le conquiste politiche, sociali, culturali, i diritti, la libertà di opinione, di voto, di associazione, di cui godiamo oggi, trovano il loro saldo radicamento nel 25 aprile. E, grazie alla Repubblica e alla sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Il 25rappresenta unonella nostra". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del 76/mo anniversario della Liberazione. "L'Italia –affrancatasi, con il sangue di migliaia di martiri, da vent'anni di dittatura e di oscurantismo– tornò a sedersi -ha ricordato il Capo dello Stato- nel novero delle nazioni civili, democratiche, pacifiche, dopo la guerra sanguinaria in cui era precipitata con il fascismo. Le conquiste politiche, sociali, culturali, i diritti, la libertà di opinione, di voto, di associazione, di cui godiamo oggi, trovano il loro saldo radicamento nel 25. E, grazie alla Repubblica e alla sua ...

