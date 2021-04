25 aprile, Draghi contro la dittatura dell'indifferenza (Di domenica 25 aprile 2021) “Non fummo tutti ‘Italiani brava gente’. Non scegliere è immorale”. Mario Draghi sferza gli indifferenti: quelli del 25 aprile 1945, ma anche quelli che oggi subiscono “il fascino perverso degli autocrati”. Questa volta non sbaglia parola: aveva definito Erdogan “dittatore”, mentre tutto sommato il presidente turco è stato eletto. Ma, visitando questa mattina il museo della Liberazione di via Tasso a Roma, il premier ha superato di nuovo l’ecumenicità dei discorsi istituzionali, senza temere di tuffarsi nella polemica politica dei nostri giorni. “Assistiamo sgomenti a una perdita della memoria della Resistenza e a troppi revisionismi”, ha detto, nelle stanze dove i nazisti torturarono gli antifascisti. “Constatiamo l’appannarsi dei confini tra democrazie e regimi autoritari”. Regimi che anche oggi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) “Non fummo tutti ‘Italiani brava gente’. Non scegliere è immorale”. Mariosferza gli indifferenti: quelli del 251945, ma anche quelli che oggi subiscono “il fascino perverso degli autocrati”. Questa volta non sbaglia parola: aveva definito Erdogan “dittatore”, mentre tutto sommato il presidente turco è stato eletto. Ma, visitando questa mattina il museoa Liberazione di via Tasso a Roma, il premier ha superato di nuovo l’ecumenicità dei discorsi istituzionali, senza temere di tuffarsi nella polemica politica dei nostri giorni. “Assistiamo sgomenti a una perditaa memoriaa Resistenza e a troppi revisionismi”, ha detto, nelle stanze dove i nazisti torturarono gli antifascisti. “Constatiamo l’appannarsi dei confini tra democrazie e regimi autoritari”. Regimi che anche oggi ...

