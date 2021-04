Verissimo | Martina Miliddi confessa | “Con Aka7even è finita nella scuola di Amici”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 24 aprile 2021) Ospite nel salotto dipuntata in onda oggi, 24 aprile 2021, l’ex ballerina di Amci 20ha parlato sia della sua passione più grande, la musica, che della sua vita privata. Ultima eliminata delladi Maria De Filippi,nel programma ha fatto discutere non solo per il suo discusso talento (osannato da Lorella Cuccarini e negato da Alessandra Celentano) ma anche per la sua storia travagliata con il cantante. Una storia che, come si era già intuito, ormai è. “La nostra storia si è conclusa all’interno della. Non volevo che soffrisse, non c’è stata soltanto un’infatuazione” ha raccontato la ballerina a Silvia Toffanin. “Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli ...