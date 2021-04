Primo caso di variante svizzera in Piemonte: è altamente infettiva come quella inglese (Di sabato 24 aprile 2021) TORINO. Per la prima volta in Piemonte è stato riscontrato un caso di variante svizzera del Covid 19. A scoprirlo è stato il laboratorio dell’Irccs di Candiolo con la collaborazione d ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 24 aprile 2021) TORINO. Per la prima volta inè stato riscontrato undidel Covid 19. A scoprirlo è stato il laboratorio dell’Irccs di Candiolo con la collaborazione d ... sul sito.

Advertising

BAG_OFSP_UFSP : Il primo caso della variante indiana del COVID 19 è stato trovato in Svizzera. Si tratta di un passeggero che era e… - Corriere : Everest, primo caso di infezione da Covid: il virus arriva sul tetto del Mondo - solops : Covid Coronavirus. Primo caso di variante svizzera in Piemonte: si tratta di uomo che aveva già contratto la malatt… - telecitynews24 : ??COVID: INDIVIDUATO PRIMO CASO DI VARIANTE SVIZZERA IN PIEMONTE?? Si tratta di un torinese di 57 anni?? #coronavirus… - infoitinterno : Primo caso di variante svizzera in Piemonte: è altamente infettiva come quella inglese -