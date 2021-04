MotoGP, Jorge Lorenzo: “La Yamaha non sta trattando nella maniera adeguata Franco Morbidelli” (Di sabato 24 aprile 2021) Il Mondiale 2021 di MotoGP ha visto andare in scena i primi tre round e la Yamaha ufficiale ha monopolizzato la scena: lo spagnolo Maverick Vinales è andato a segno nella prima uscita stagionale a Losail e il francese Fabio Quartararo ha fatto doppietta nelle restanti prove. Il transalpino, grazie a questi riscontri, comanda la graduatoria generale e la sensazione è che abbia il pieno controllo della sua M1. Discorso diverso nel Team Petronas, dal momento che Franco Morbidelli e Valentino Rossi lamentano problematiche di vario genere: il “Dottore” fatica ad adattare il suo stile di guida alle gomme, mentre il “Morbido” deve fare i conti con una M1 non aggiornata come si dovrebbe. E’ noto, infatti, che la Yamaha a disposizione di Franco sia una Spec-A e pertanto il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Il Mondiale 2021 diha visto andare in scena i primi tre round e laufficiale ha monopolizzato la scena: lo spagnolo Maverick Vinales è andato a segnoprima uscita stagionale a Losail e il francese Fabio Quartararo ha fatto doppietta nelle restanti prove. Il transalpino, grazie a questi riscontri, comanda la graduatoria generale e la sensazione è che abbia il pieno controllo della sua M1. Discorso diverso nel Team Petronas, dal momento chee Valentino Rossi lamentano problematiche di vario genere: il “Dottore” fatica ad adattare il suo stile di guida alle gomme, mentre il “Morbido” deve fare i conti con una M1 non aggiornata come si dovrebbe. E’ noto, infatti, che laa disposizione disia una Spec-A e pertanto il ...

