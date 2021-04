Morto il più anziano corazziere d'Italia, aveva 101 anni (Di sabato 24 aprile 2021) Si è spento a Venezia all'età di 101 anni Giulio Biasin, l'ultimo 'corazziere del Re'. Biasin, carabiniere con decenni di servizio al Quirinale, era stato nominato nel 2019 dal presidente Mattarella ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Si è spento a Venezia all'età di 101Giulio Biasin, l'ultimo 'del Re'. Biasin, carabiniere con decenni di servizio al Quirinale, era stato nominato nel 2019 dal presidente Mattarella ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto più Avellino, ucciso dalla figlia e dal fidanzato. Il piano era sterminare tutta la famiglia ... una volta soccorso e trasportato in condizioni disperate all'ospedale Moscati di Avellino, è morto. aiutato dalla figlia del geometra, lo ha accoltellato più volte con un grosso coltello da ...

Morto il più anziano corazziere d'Italia, aveva 101 anni Si è spento a Venezia all'età di 101 anni Giulio Biasin, l'ultimo 'corazziere del Re'. Biasin, carabiniere con decenni di servizio al Quirinale, era stato nominato nel 2019 dal presidente Mattarella ...

Daniela Molinari: «Il cancro corre veloce, non ho più tempo. Mamma? Disumana» Corriere della Sera