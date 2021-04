Mercato Milan | Donnarumma | rinnovo in stand - by

Advertising

PBPcalcio : ??Prima volontà #Milan il riscatto di #Tomori, cercando un piccolo sconto; Poi si cercherà anche un vice #Ibra li d… - giorgiomaresi : RT @Boboj29: Lui, #CeferinOut, dice che la Champions anche senza quelle 4 , Real,Barca,Juve e Milan, sarebbe ugualmente bellissima ,lo vada… - TonyK0br4 : RT @Boboj29: Lui, #CeferinOut, dice che la Champions anche senza quelle 4 , Real,Barca,Juve e Milan, sarebbe ugualmente bellissima ,lo vada… - Mercato_SerieA : Atalanta, Gasp e il messaggio a Ilicic: cosa c'è dietro. E il Milan... - vitojs92 : RT @Boboj29: Lui, #CeferinOut, dice che la Champions anche senza quelle 4 , Real,Barca,Juve e Milan, sarebbe ugualmente bellissima ,lo vada… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

Virgilio Sport

e Donnarumma, un matrimonio che prosegue tra alti e bassi. Il contratto dell'estremo difensore ancora non è stato rinnovato. Le parti continuano a dialogare, ma restano distanti. Il ...Dopo di che Paolo Maldini e Ricky Massara , ovvero i due uomini -del, si tufferanno nelle trattative estive. La prima mossa, quella più attesa in linea generale, riguarderà l'attacco . ...Alla vigilia di Inter-Verona, Antonio Conte evita di rispondere ad un paio di domande, ma il messaggio arriva lo stesso: destinatario la proprietà cinese ...Il Milan starebbe valutando un nuovo profilo per rinforzare l'attacco, un calciatore che si sta mettendo in mostra in Serie A.