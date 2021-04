LIVE Sinner-Tsitsipas 3-6 2-1 | ATP Barcellona in DIRETTA | buon inizio dell’azzurro nel secondo set

Leggi su oasport

(Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-DANIEL (3° MATCH DALLE 15.00) 40-AD PALLA BREAK! L’azzurro trova il diritto diagonale vincente e può spaccare il set. 40-40 Lento in uscita al servizio il greco dopo l’accelerazione. AD-40 Scappa via il dirittosulla diagonale di diritto. 40-40 Ottima risposta diche mette in difficoltà il greco e perde la diagonale. 40-30 In rete il diritto del greco dopo l’ottima risposta profonda di. 40-15 In rete la risposta di. 30-15 Servizio e diritto di. 15-15 Prima esterna dell’ellenico. 0-15 PASSANTE DI! Gran rovescio lungolinea dopo l’attacco di ...