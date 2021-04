Governo in stallo sul Recovery Plan, anche Conte preme sul Superbonus. Gelmini chiama Franco: verso la proroga al 2023 (Di sabato 24 aprile 2021) Il premier Mario Draghi porterà oggi in Consiglio dei ministri il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza, illustrato dal ministro dell’Economia Daniele Franco. L’appuntamento era fissato per le 10, ma poi è slittato e al momento non c’è ancora un nuovo orario di convocazione. A dividere la maggioranza è soprattutto la mancata proroga al 2023 del Superbonus al 110% per le ristrutturazioni. Nella bozza del piano la proroga non c’è, ma per il M5s è «indispensabile» e i pentastellati chiedono al premier di dare «segnali inequivocabili» su questo fronte già lunedì in parlamento, quando il piano verrà ufficialmente presentato alle Camere. Lo stesso Giuseppe Conte ha scritto su Facebook che la proroga dell’incentivo è «essenziale». preme ... Leggi su open.online (Di sabato 24 aprile 2021) Il premier Mario Draghi porterà oggi in Consiglio dei ministri il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza, illustrato dal ministro dell’Economia Daniele. L’appuntamento era fissato per le 10, ma poi è slittato e al momento non c’è ancora un nuovo orario di convocazione. A dividere la maggioranza è soprattutto la mancataaldelal 110% per le ristrutturazioni. Nella bozza del piano lanon c’è, ma per il M5s è «indispensabile» e i pentastellati chiedono al premier di dare «segnali inequivocabili» su questo fronte già lunedì in parlamento, quando il piano verrà ufficialmente presentato alle Camere. Lo stesso Giuseppeha scritto su Facebook che ladell’incentivo è «essenziale»....

ilfaroonline : Recovery Plan, stallo nel governo: slitta il Consiglio dei Ministri - BuscandoMaria : @CanapaNetwork In Spagna non procede nulla. Ci sono delle proposte da grupi indipendenti, ma il governo dice che no… - Liopppp1 : RT @rockmoda: Ieri in Piazza Duomo a Milano tanti amici, i lavoratori del mondo dello spettacolo, sono scesi in piazza con 500 flightcase p… - abuondiritto : RT @MeltingPotEU: La #regolarizzazione bloccata: occorre intervenire subito Ancora troppe persone senza diritti:@Ero_Straniero sindacati… - fabiobellentani : RT @globalistIT: L'ennesimo stallo delle domande di regolarizzazione spingono terzo settore, sindacati e associazioni di categoria a scrive… -