Advertising

Frizzante1 : Perché la @RegioneLazio non emette ordinanza di chiusura dei supermercati nei festivi? I lavoratori si devono accon… - ilmattinodisici : Coop Alleanza 3.0, 25 aprile e 1 maggio punti vendita chiusi - settesere : Coop Alleanza, 25 aprile e 1 maggio supermercati chiusi per scelta #settesere #news - ansa_lombardia : Chiusi i punti vendita Coop Alleanza 3.0 25 aprile e 1 maggio - AnsaLombardia : Chiusi i punti vendita Coop Alleanza 3.0 25 aprile e 1 maggio. Presidente, sono giornate che richiamano i nostri va… -

Ultime Notizie dalla rete : Coop Alleanza

La scelta della Cooperativa è coerente con i valori delle due giornate e con il diritto al riposo dei lavoratoriDomenica 25 aprile, Festa della Liberazione, e sabato 1° maggio, Festa del Lavoro, i supermercati e gli ipercoop di3.0 saranno 'Chiusi per scelta'. La Cooperativa sceglie di celebrare le due feste civili della Liberazione e del Lavoro che fanno parte del patrimonio valoriale, della cultura e della ...Saranno "chiusi per scelta" i supermercati e gli iper di Coop Alleanza 3.0 il 25 aprile, Festa della Liberazione, e il primo maggio, Festa del Lavoro. Resteranno dunque chiusi 350 punti vendita in nov ...Grazie al passaggio da zona rossa ad arancione gli esercizi commerciali e artigianali del centro di Ravenna hanno potuto nuovamente alzare le serrande. E grazie anche al coordinamento del Comitato ’Sp ...