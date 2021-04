Controlli in centro a Roma. Irregolarità in alcuni locali commerciali (Di sabato 24 aprile 2021) Tra il pomeriggio e la tarda serata di ieri, i Carabinieri del Gruppo di Roma sono stati impegnati in una serie di approfonditi Controlli alle attività commerciali del centro storico della Capitale, rilevando Irregolarità in un bar e tre attività ricettive in zona Castro Pretorio e in una paninoteca nel quartiere Trastevere. In zona Castro Pretorio, chiuso per 5 giorni un bar perché la titolare è stata sorpresa dai Carabinieri della Stazione Roma Macao mentre vendeva alcolici oltre l’orario consentito. Per lo stesso locale sono state inoltre accertate altre violazioni amministrative per cui sono state elevate sanzioni per un totale di euro 1.200 ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni. Nella stessa zona sono stati sanzionati anche i proprietari di due ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 24 aprile 2021) Tra il pomeriggio e la tarda serata di ieri, i Carabinieri del Gruppo disono stati impegnati in una serie di approfonditialle attivitàdelstorico della Capitale, rilevandoin un bar e tre attività ricettive in zona Castro Pretorio e in una paninoteca nel quartiere Trastevere. In zona Castro Pretorio, chiuso per 5 giorni un bar perché la titolare è stata sorpresa dai Carabinieri della StazioneMacao mentre vendeva alcolici oltre l’orario consentito. Per lo stesso locale sono state inoltre accertate altre violazioni amministrative per cui sono state elevate sanzioni per un totale di euro 1.200 ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni. Nella stessa zona sono stati sanzionati anche i proprietari di due ...

