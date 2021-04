Attenzione, questa verdura fa ingrassare: ecco qual è (Di sabato 24 aprile 2021) E’ vero che si può mangiare verdura in gran quantità senza correre il rischio di ingrassare? No, non è così, vi sono verdure che vanno consumate con moderazione in quanto possono causare un aumento di peso. Esistono dunque verdure e alimenti che fanno ingrassare? Sì, ecco le verdure da consumare con Attenzione. Alcuni studi hanno dimostrato come vi sia un legame tra il consumo di alcuni vegetali come patate, mais e piselli e l’aumento di peso. Tra questi le patate sono i vegetali che contengono il maggior numero di calorie. Questo è dovuto all’amido, un polisaccaride costituito da molecole di glucosio e ai carboidrati. Gli amidi, nello specifico, sono digeriti nell’intestino da specifici enzimi e dalla loro digestione si ottengono zuccheri basali che vengono poi assorbiti dall’organismo. Le patate ... Leggi su puglia24news (Di sabato 24 aprile 2021) E’ vero che si può mangiarein gran quantità senza correre il rischio di? No, non è così, vi sono verdure che vanno consumate con moderazione in quanto possono causare un aumento di peso. Esistono dunque verdure e alimenti che fanno? Sì,le verdure da consumare con. Alcuni studi hanno dimostrato come vi sia un legame tra il consumo di alcuni vegetali come patate, mais e piselli e l’aumento di peso. Tra questi le patate sono i vegetali che contengono il maggior numero di calorie. Questo è dovuto all’amido, un polisaccaride costituito da molecole di glucosio e ai carboidrati. Gli amidi, nello specifico, sono digeriti nell’intestino da specifici enzimi e dalla loro digestione si ottengono zuccheri basali che vengono poi assorbiti dall’organismo. Le patate ...

