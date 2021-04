Ancora scontro Casaleggio-M5s. Conte: dacci i dati degli iscritti e onoreremo i debiti (Di sabato 24 aprile 2021) Continualo scontro tra il M5s e l'associazione Rousseau. In campo, scende anche il leader in pectore dei pentastellati. "Il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto lavorando da tempo, è stato completamente definito - afferma Giuseppe Conte -. Prima di presentare il nuovo Statuto e la Carta dei Principi e dei Valori, manca però un passaggio fondamentale: il trasferimento dei dati degli iscritti da Rousseau al Movimento 5 Stelle, che è l`unico ed esclusivo titolare del trattamento di questi dati. Ovviamente il Movimento, da parte sua, si farà carico di eventuali debiti contratti da Rousseau per conto del Movimento".Per l'ex premier, in sostanza, "i debiti non si discutono, si onorano. Appena si concluderà questo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 aprile 2021) Continualotra il M5s e l'associazione Rousseau. In campo, scende anche il leader in pectore dei pentastellati. "Il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto lavorando da tempo, è stato completamente definito - afferma Giuseppe-. Prima di presentare il nuovo Statuto e la Carta dei Principi e dei Valori, manca però un passaggio fondamentale: il trasferimento deida Rousseau al Movimento 5 Stelle, che è l`unico ed esclusivo titolare del trattamento di questi. Ovviamente il Movimento, da parte sua, si farà carico di eventualicontratti da Rousseau per conto del Movimento".Per l'ex premier, in sostanza, "inon si discutono, si onorano. Appena si concluderà questo ...

Advertising

positanonews : #Copertina #Cronaca Positano, ancora uno scontro al semaforo “sempreverde” sulla ss163. Urge intervenire! - antoguerrera : 1. I protagonisti di questo dramma politico sono sempre gli stessi, ma stavolta c'è molto di più in ballo. Il pri… - infoitinterno : Recovery | scontro sul superbonus | slitta ancora il Cdm M5S | garanzie nero su bianco per proroga al 2023 - fisco24_info : Recovery: scontro sul superbonus, slitta ancora il Cdm. M5S: garanzie per proroga al 2023: Conte: estendere l’agevo… - Open_gol : Il Cdm che oggi doveva approvare il Recovery Plan non ha ancora un orario di inizio. Ma lo stallo nel governo potre… -