Amici 20, Tancredi Cantù Rajnoldi ha un padre davvero importante (Di sabato 24 aprile 2021) I protagonisti di : ecco chi è Alberto e cosa fa nella vita. (Instagram)Tra i protagonisti dell’edizione numero 20 di Amici, c’è Tancredi, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi, che è un cantante e cantautore rap originario di Milano di 19 anni. Sta facendo davvero molto parlare di sé per la sua capacità di stare sul palco e per le sue esibizioni. Ogni volta che si esibisce, infatti, il rapper racconta e scrive una parte di storia nuova. Ti potrebbe interessare anche –> Amici 20, Tancredi: chi è il giovane cantante milanese? Carriera e curiosità Nato a Milano nella zona di Porta Romana nel 2001 dai genitori Angela e Alberto, che si occupano rispettivamente di pittura e di moda, il giovane Tancredi ha una sorella. ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021) I protagonisti di : ecco chi è Alberto e cosa fa nella vita. (Instagram)Tra i protagonisti dell’edizione numero 20 di, c’è, all’anagrafe, che è un cantante e cantautore rap originario di Milano di 19 anni. Sta facendomolto parlare di sé per la sua capacità di stare sul palco e per le sue esibizioni. Ogni volta che si esibisce, infatti, il rapper racconta e scrive una parte di storia nuova. Ti potrebbe interessare anche –>20,: chi è il giovane cantante milanese? Carriera e curiosità Nato a Milano nella zona di Porta Romana nel 2001 dai genitori Angela e Alberto, che si occupano rispettivamente di pittura e di moda, il giovaneha una sorella. ...

Advertising

fenjiismysmil : RT @ninetiesbish: Tancredi è entrato ad Amici e il suo punto debole erano le cover. Stasera ha cantato Jovanotti in maniera impeccabile.… - quellala0 : RT @ninetiesbish: Tancredi è entrato ad Amici e il suo punto debole erano le cover. Stasera ha cantato Jovanotti in maniera impeccabile.… - Iosperiamoche1 : Fans di #tancredi facciamoci sentire con i like sulla pagina di amici #Amici20 #lasvegasstreamparty - DanielaPesce6 : RT @ninetiesbish: Tancredi è entrato ad Amici e il suo punto debole erano le cover. Stasera ha cantato Jovanotti in maniera impeccabile.… - jelenaisgrande : RT @HopeSlash: Il modo in cui sotto i post di Amici su Instagram tutti si lamentano degli ultimi posti di Alessandro, Tancredi e Serena. S… -