Altopascio, il paese dove non si paga più l'Iva sugli assorbenti (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Ad Altopascio, paese toscano di 15 mila abitanti in provincia di Lucca, non si paga l'Iva sugli assorbenti femminili e sugli altri prodotti essenziali legati al ciclo mestruale. In attesa di una legge nazionale che abbatta la cosiddetta "Tampon tax", ovvero l'Iva sugli assorbenti femminili che al momento in Italia è al 22 per cento, l'amministrazione D'Ambrosio e la farmacia comunale, che ha sede a Badia Pozzeveri, vogliono fare da apripista. Avviata una vera e propria campagna di sensibilizzazione per spingere anche altre realtà commerciali, a partire dalla grande distribuzione, a eliminare o ridurre drasticamente la tassazione - oggi molto elevata - su beni essenziali. "Una tassazione al 22 per cento su prodotti essenziali per le donne - ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Adtoscano di 15 mila abitanti in provincia di Lucca, non sil'Ivafemminili ealtri prodotti essenziali legati al ciclo mestruale. In attesa di una legge nazionale che abbatta la cosiddetta "Tampon tax", ovvero l'Ivafemminili che al momento in Italia è al 22 per cento, l'amministrazione D'Ambrosio e la farmacia comunale, che ha sede a Badia Pozzeveri, vogliono fare da apripista. Avviata una vera e propria campagna di sensibilizzazione per spingere anche altre realtà commerciali, a partire dalla grande distribuzione, a eliminare o ridurre drasticamente la tassazione - oggi molto elevata - su beni essenziali. "Una tassazione al 22 per cento su prodotti essenziali per le donne - ...

Advertising

Rog_2 : RT @Agenzia_Italia: Altopascio, il paese dove non si paga più l'Iva sugli assorbenti - sulsitodisimone : Altopascio, il paese dove non si paga più l'Iva sugli assorbenti - Agenzia_Italia : Altopascio, il paese dove non si paga più l'Iva sugli assorbenti -