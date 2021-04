Accadde oggi, 25 aprile: eventi storici, santi e ricorrenze (Di domenica 25 aprile 2021) Il 25 aprile è il 115º giorno del calendario gregoriano (il 116º negli anni bisestili). Mancano 250 giorni alla fine dell’anno Accadde oggi: diamo insieme uno sguardo ai principali eventi e ricorrenze riconducibili alla giornata di oggi, 25 aprile. eventi storici 387 – Sant’Agostino ed il figlio Adeodato ricevono il battesimo da Sant’Ambrogio 1267 – Solenne consacrazione del Duomo di Monreale 1327 – Viene firmata la pace tra la Repubblica di Pisa ed il Regno d’Aragona 1507 – Il cartografo Martin Waldseemüller utilizza per la prima volta il nome America per indicare il nuovo continente in una carta del mondo. Il nome deriva dalla versione in latino del navigatore Amerigo Vespucci (Americus Vespucius). 1707 – L’esercito borbone ... Leggi su zon (Di domenica 25 aprile 2021) Il 25è il 115º giorno del calendario gregoriano (il 116º negli anni bisestili). Mancano 250 giorni alla fine dell’anno: diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 25387 – Sant’Agostino ed il figlio Adeodato ricevono il battesimo da Sant’Ambrogio 1267 – Solenne consacrazione del Duomo di Monreale 1327 – Viene firmata la pace tra la Repubblica di Pisa ed il Regno d’Aragona 1507 – Il cartografo Martin Waldseemüller utilizza per la prima volta il nome America per indicare il nuovo continente in una carta del mondo. Il nome deriva dalla versione in latino del navigatore Amerigo Vespucci (Americus Vespucius). 1707 – L’esercito borbone ...

Advertising

CarlaCarletta2 : ?? Accadde oggi... #Özser - Suziquattro2 : RT @IveserVenezia: 24 aprile, giorno della memoria del genocidio degli Armeni - rivistalaroma : ACCADDE OGGI... 24 aprile: 1991. Rizzitelli-Voeller e la Roma vola in finale (FOTO) #24aprile #ASRoma #broendby… - Sister25717616 : RT @Sister25717616: @EnricoLetta Quella frase, dopo ció che accadde a lei, diventó subito di gran moda, oggi non ha perso il suo fascino, e… - Sister25717616 : @EnricoLetta Quella frase, dopo ció che accadde a lei, diventó subito di gran moda, oggi non ha perso il suo fascin… -