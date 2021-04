VIDEO Tour of the Alps 2021 | Großschartner da solo a Riva del Garda | Simon Yates trionfa nella generale | highlights e sintesi

(Di venerdì 23 aprile 2021) Al terzo tentativo arla vittoria di Felixalof the. L’austriaco della Bora-Hansgrohe taglia per primo il traguardo di Idroland-del, arndo in solitaria e premiando così tutti gli sforzi profusi durante questi cinque giorni di corsa. Il nuovo vincitore del fu Giro del Trentino è, che ha controllato al meglio tutta la corsa. Giornata caratterizzata da una fuga andata via dopo i primi venti chilometri; poco prima del Passo Duron scoppia la bagarre con i soliti Matteo Fabbro ed Alessandro De Marchi i più frizzanti tra gli italiani. A 50 chilometri dal traguardo il gruppo di testa si fraziona, consette uomini a rimanere in avanscoperta, il ...

Al terzo tentativo arriva la vittoria di Felix Großschartner al Tour of the Alps 2021. L'austriaco della Bora-Hansgrohe taglia per primo il traguardo di Idroland-Riva del Garda, arrivando in solitaria ...