Una dose di vaccino Pfizer o AstraZeneca riduce il rischio di contagio di quasi due terzi

Lo studio dell'università di Oxford su Pfizer e AstraZeneca: una dose di vaccino riduce il rischio di contagio di quasi due terzi. ROMA – Uno studio dell'università di Oxford su Pfizer e AstraZeneca ha confermato l'efficacia dei due vaccini. Secondo quanto riportato dall'Ansa, la ricerca ha evidenziato come con una sola dose il rischio di contagio si riduce di quasi due terzi. Lo studio ha riguardato molti pazienti dopo 21 giorni dalla prima somministrazione e le infezioni da coronavirus sono diminuite del 65%. Nei prossimi giorni il numero delle persone sarà aumentato per trovare delle conferme ...

