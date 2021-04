SuperLega | Perez | “Il calcio è ferito | non possiamo aspettare il 2024”

(Di sabato 24 aprile 2021) Ecco un'anticipazione dell'intervista di Florentinoche uscirà nelle prossime ore in edicola e sul sito del quotidiano spagnolo 'As'

Advertising

SkySport : Superlega, Florentino Perez: 'Calcio ferito, facciamo presto o molti club falliranno' - tuttosport : #Perez e la #Superlega: 'Molti club falliranno, il calcio è ferito' ?? - forumJuventus : Florentino Perez: 'Non siamo riusciti a spigare bene il progetto #SuperLega, sono deluso ma ne riparleremo insieme… - SNascimbeni : RT @AlessandroFot10: Quando Florentino Perez e Andrea Agnelli inaugureranno la SuperLega sarai già tornato da un pezzo a fare l’avvocato in… - SmorfiaDigitale : Perez: 'Possiamo cambiare la Superlega, si possono qualificare le prime 4 di ogn... -

Ultime Notizie dalla rete : SuperLega Perez

I club inglesi ribatteranno ache non sono mai entrati nella, morta subito. L'ingresso era infatti soggetto a due condizioni alternative: la prima è che Uefa e Fifa dessero il loro ...Commenta per primo Florentinotorna a parlare. Il presidente del Real Madrid, numero uno della, ha rilasciato un'intervista ad AS , la cui versione integrale uscirà nella giornata di domani. Intanto, nelle ...Sulla seguitissima pagina "La Napoli bene", a firma di Peregrino Fernandez, un post di commento sulla Superlega: "La guerra tra blocchi ... così forse si spiega l'urlo disperato di Florentino Perez: ...La tempesta mediatica alimentata dall’introduzione – e rapida dissoluzione – della Superlega ha riportato al centro della discussione diverse tematiche. Una su tutte, quella relativa a coloro che il ...