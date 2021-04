Ryan Giggs a giudizio per l'aggressione di due donne, non sarà ct a Euro2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ex Manchester United Ryan Giggs, oggi commissario tecnico del Galles, è stato formalmente incriminato per aggressione fisica ai danni di due donne.L’episodio risale allo scorso novembre quando le forze dell’ordine erano intervenute nella sua abitazione di Salford, a seguito della richiesta di aiuto da parte di due donne, tra cui la sua fidanzata dell’epoca, presunte vittime della violenza del gallese. In accordo con la Federcalcio gallese, Giggs si è auto-sospeso dall’incarico di Ct del Galles. Non parteciperà ai prossimi Campionati Europei, sarà Robert Page, assistito da Albert Stuivenberg, a guidare Gareth Bale e compagni a Euro 2021. Già settimana prossima, il 28 aprile, Giggs dovrà presentarsi alla Manchester and Salford Magistrates’ Court per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ex Manchester United, oggi commissario tecnico del Galles, è stato formalmente incriminato perfisica ai danni di due.L’episodio risale allo scorso novembre quando le forze dell’ordine erano intervenute nella sua abitazione di Salford, a seguito della richiesta di aiuto da parte di due, tra cui la sua fidanzata dell’epoca, presunte vittime della violenza del gallese. In accordo con la Federcalcio gallese,si è auto-sospeso dall’incarico di Ct del Galles. Non parteciperà ai prossimi Campionati Europei,Robert Page, assistito da Albert Stuivenberg, a guidare Gareth Bale e compagni a Euro 2021. Già settimana prossima, il 28 aprile,dovrà presentarsi alla Manchester and Salford Magistrates’ Court per ...

Ribaltone Galles: ufficiale l'esonero di Giggs Il Galles cambia condottiero. Lo fa a ridosso di Euro 2020, dando il benservito a Ryan Giggs. Per la bandiera del Manchester United, niente sfida contro l'italia. L'annuncio è arrivato sul sito della federazione locale, con una nota in cui viene ratificato l'esonero dell'ormai ex ...

Europei: Giggs non guiderà il Galles, in panchina ci sarà Page (ANSA) - LONDRA, 23 APR - Rinviato a processo con l'accusa di aggressione ai danni di due donne, Ryan Giggs, autosospesosi dall'incarico di commissario tecnico del Galles, non parteciperà ai prossimi ...

