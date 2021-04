Pupi D’Angieri | chi è il compagno attuale di Nancy Brilli?

Leggi su puglia24news

(Di venerdì 23 aprile 2021)è il nome del facoltoso imprenditore e ambasciatore che da alcuni anni è legato sentimentalmente con l’attrice, di origini palermitane da parte di padre, è nato a Torino ed ha studiato presso l’Istituto Sociale, per terminare gli studi in Svizzera e negli Stati Uniti. Neli States ottenne la laurea come avvocato, dove esercitò la professione prima a Pavia e poi sempre negli Stati Uniti, lavorando per l’azienda del petrolio Texaco. Proprio in uno di questi impegni il Libia, incontrò Yasser Arafat: diventerà il suo “braccio destro” per oltre un ventennio. Negli ultimi anni è ambasciatore per gli Affari europei del Belize.prima di conoscereè stato ...