Naufragio in acque libiche | di nuovo | perché tutti sanno e nessuno fa nulla?

(Di venerdì 23 aprile 2021) di Paolo Di Falco Nel Mediterraneo si è consumata l’ennesima strage: oltre 100 migranti a bordo di due gommoni sono annegati al largo della Libia nel silenzio delle autorità che potevano intervenire per evitare questa tragedia silente. Secondo le ricostruzioni di Safa Msehli, i migranti a bordo hanno supplicato e inviato richieste di soccorso per due giorni maè stato fatto dalle autorità per cercare di raggiungerli e trarli in salvo. States stood defiant and refused to act to save the lives of more than 100 people. They pleaded and sent distress calls for two days before they drowned in the blue #Mediterranean cemetery. Is this Europe’s legacy? pic.twitter.com/PBamGNEspi — Safa Msehli (@msehlisafa) April 23, 2021 Ma, per una volta, invece di guardare ai numeri: vi immaginate la disperazione di una madre, di un padre che cerca aiuto? Vi immaginate le onde del ...