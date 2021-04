Multato per violazione del coprifuoco: il giudice di pace annulla la sanzione (Di venerdì 23 aprile 2021) giudice di pace annulla la sanzione irrogata per violazione del coprifuoco. “Misura incostituzionale, limita le libertà personali” (Getty Images)Marco Dialuce, studente al secondo anno di giurisprudenza, ha davanti a sé una carriera da principe del foro: infatti, non ancora laureato e quindi abilitato all’esercizio della professione legale, ha inoltrato il ricorso, per conto di un amico, sanzionato per aver violato il coprifuoco per andare a trovare la fidanzata, al giudice di pace che lo ha accolto annullando la sanzione di 573 euro (373 in caso di pagamento entro cinque giorni) comminata al ricorrente e condannando la Prefettura di Macerata, in qualità di rappresentante del governo, al pagamento ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021)dilairrogata perdel. “Misura incostituzionale, limita le libertà personali” (Getty Images)Marco Dialuce, studente al secondo anno di giurisprudenza, ha davanti a sé una carriera da principe del foro: infatti, non ancora laureato e quindi abilitato all’esercizio della professione legale, ha inoltrato il ricorso, per conto di un amico, sanzionato per aver violato ilper andare a trovare la fidanzata, aldiche lo ha accoltondo ladi 573 euro (373 in caso di pagamento entro cinque giorni) comminata al ricorrente e condannando la Prefettura di Macerata, in qualità di rappresentante del governo, al pagamento ...

