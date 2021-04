Monitoraggio coronavirus: l'indice di contagio Rt scende a 0,81 in Italia (Di venerdì 23 aprile 2021) L’indice Rt nazionale di contagio del coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Rt nazionale didelinancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimo...

